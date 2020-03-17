Даже в "острые" часы семейные врачи будут принимать пациентов по записи

Впредь пациент должен будет позвонить семейному врачу и описать свои жалобы, после чего врач примет решение о том, нужно ли больному приходить на прием.

Информацию о доступных для пациентов, проживающих в конкретном районе, семейных врачах, а также то, у какого семейного врача конкретное лицо зарегистрировано, можно получить на сайте NVD www.vmnvd.gov.lv, на портале www.eveseliba.gov.lv или позвонив по бесплатному телефону 80001234, который доступен с 8:30 до 17:00 с понедельника по четверг и с 8:30 до 15:00 в пятницу.