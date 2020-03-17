Даже в "острые" часы семейные врачи будут принимать пациентов по записи

Чтобы ограничить распространение Covid-19, сведя к минимуму контакты между пациентами, теперь даже в "острые" часы, предназначенные для приема людей без предварительной записи, семейные врачи будут принимать пациентов только по записи, сообщила агентству LETA представитель Национальной службы здравоохранения (NVD) Синтия Гулбе.
NVD призывает латвийцев не отправляться к семейному врачу без предварительной записи.
Впредь пациент должен будет позвонить семейному врачу и описать свои жалобы, после чего врач примет решение о том, нужно ли больному приходить на прием.
Если врач решит, что осмотр необходим, он назначит время, в которое пациент должен будет явиться.
С учетом чрезвычайного положения в стране врачи имеют право перенести заранее запланированные профилактические проверки пациентов.
NVD напоминает о необходимости для каждого жителя Латвии знать своего семейного врача и иметь возможность с ним связаться.
Информацию о доступных для пациентов, проживающих в конкретном районе, семейных врачах, а также то, у какого семейного врача конкретное лицо зарегистрировано, можно получить на сайте NVD www.vmnvd.gov.lv, на портале www.eveseliba.gov.lv или позвонив по бесплатному телефону 80001234, который доступен с 8:30 до 17:00 с понедельника по четверг и с 8:30 до 15:00 в пятницу.