Прокремлевские СМИ на нескольких языках распространяют ложные новости о коронавирусе

Газета ссылается на внутреннее сообщение Европейской внешнеполитической службы (EEAS) о том, что прокремлевские СМИ развернули кампании по дезинформации о Covid-19, пытаясь разжечь "сомнения, панику и страх".

С 22 января в ЕС были констатировано почти 80 случаев дезинформации о Covid-19, говорится в сообщении EEAS.

Эксперты связывают их с российскими фейковыми аккаунтами в соцсетях, которые ранее распространяли ложную информацию о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции. Пользователи этих аккаунтов публиковали ложные новости на английском, немецком, испанском, итальянском и французском языках.