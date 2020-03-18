Ринкевич: пока репатриационные рейсы оплачивают сами латвийцы

Ведется работа над тем, чтобы расходы на репатриационные рейсы не ложились на людей, но несколько таких рейсов уже состоялось, и затраты покрыли сами доставленные в страну латвийцы, рассказал на Латвийском радио министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.