Maxima устанавливает на кассах защитные стекла

"Мы внимательно следим за ситуацией в стране и соответственно вводим все новые дополнительные решения, чтобы обеспечить безопасность не только покупателей, но и наших работников. Осознавая свою роль в обеспечении жителей Латвии продуктами питания и товарами первой необходимости, в настоящее время по собственной инициативе мы начинаем внедрять также защитные барьеры из органического стекла.

Технически это более трудоемкий процесс, чем другие инициативы, которые мы реализуем, поэтому планируем установить их во всех магазинах до конца недели.

Призываем и всех жителей Латвии внимательно следить за рекомендациями правительства и соблюдать самые строгие меры предосторожности", - подчеркнул руководитель Maxima Latvija Виктор Троицын.

Как сообщалось, начиная с 16 марта Maxima вводит в администрации и магазинах существенные ограничения с целью социального дистанцирования - возле касс, витрин с развесными товарами, овощами и фруктами, а также в других зонах магазина установлены границы в радиусе 2 м, чтобы ограничить дистанцию. Также с 17.03 немного сокращено время работы отдельных магазинов, чтобы провести их усиленную дезинфекцию и снизить нагрузку на работников. Офисные работники переводятся на режим удаленной работы.

В рамках ограничений клиентам предлагается пользоваться в магазинах тележками для покупок, потому что они физически создают границы с другими людьми,

а также в магазинах проводится обширная информационная кампания, чтобы люди соблюдали установленные правительством правила социального дистанцирования в местах торговли.

Заботясь о работниках, клиентах и безопасности продуктов питания, Maxima Latvija уже сейчас реализует ряд дополнительных превентивных и профилактических мер: