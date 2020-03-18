Covid-19 заразился работник Pasažieru vilciens

Она рассказала, что заболевший - офисный сотрудник, у которого не было контактов с клиентами. Зараженный вернулся в Латвию в период со 2 по 6 марта из страны, которая на тот момент не была включена в список территорий риска.

Сотрудник несколько дней был на работе, но у него появились симптомы. Он сразу же проинформировал коллег и поехал домой.

После подтверждения диагноза предприятие попросило его вспомнить лиц, которые провели с заболевшим минимум 15 минут. Сейчас все эти лица находятся под карантином, рассказала Луците.

Заболевание у сотрудника проходит в легкой форме.

Она добавила, что Pasažieru vilciens еще до сообщения о чрезвычайной ситуации в стране ввел дополнительные мероприятия по безопасности.

Дополнительные мероприятия по безопасности введены и в поездах, кроме того, их чаще проветривают.

Луците рассказала, что число пассажиров в поездах находится под наблюдением. Сейчас оно снизилось, однако об отмене рейсов нужно принимать решения вместе с Автотранспортной дирекцией.