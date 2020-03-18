Из-за высокого спроса увеличивается время ожидания обследования на Covid-19

Время ожидания увеличилось, потому что в рамках репатриационных мер в Латвию возвращается много людей из затронутых Covid-19 регионов и каждый должен сдать анализ.

Также наблюдается тенденция, когда люди часто преувеличивают свои симптомы, а есть и такие, кто записался на анализ, но не явился на него и не сообщил о неявке.

"Сейчас время ожидания на тест в Риге составляет около 24 часов, а в регионах, где к каждому человеку индивидуально выезжают специалисты Centrala laboratorija, еще дольше. Спрос очень большой, и, чтобы анализы могли сдать те, кто в этом больше всего нуждается, я призываю всех к ответственности", - сказала Ципуле.