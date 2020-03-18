Путин допустил перенос голосования по Конституции из-за коронавируса

При этом Путин не исключил перенос сроков всероссийского голосования по поправке в Конституцию на более поздний срок в случае, если этого потребует эпидемиологическая ситуация, сообщает Интерфакс.

"Мы с вами видим, что в тех странах, где ситуация гораздо сложнее, чем у нас, тем не менее, от политических мероприятий подобного рода - от выборов в этих странах не отказываются. Подписывать сегодня указ без конкретной даты - более или менее бессмысленно это делать", - сказал Путин вечером во вторник, встречаясь с главой ЦИК России Эллой Памфиловой.

"Если ситуация потребует, мы тогда перенесем на более поздний срок это всероссийское голосование", - добавил президент России. "Работаем и будем готовы к любой ситуации", - отреагировала на это Памфилова.

Выбор даты

Ранее о возможном переносе голосования по путинским поправкам в Конституцию сообщали СМИ.

О том, что голосование возможно в июне, писали "Медуза", Блумберг и "Открытые медиа". По данным источников "Медузы", на 12 июня его могли назначить, так как это день России, ассоциирующийся с Конституцией.

По данным СМИ, обсуждалась и еще одна дата - единый день голосования 13 сентября. В этот день пройдут выборы губернаторов и депутатов в местные парламенты. Однако в Кремле скорее склонялись к переносу голосования на июль, чтобы не возникло неожиданностей, писала "Медуза".

Тем не менее в итоге голосование переносить не стали и назначили на 22 апреля, как и планировалось первоначально. Ранее сообщалось, что этот день для россиян сделают выходным.

Корреспондент Би-би-си Петр Козлов

Владимир Путин не привык отступать от своей цели. Особенно под давлением внешних обстоятельств. Особенно если эти обстоятельства диктуются кем-то или чем-то из-за пределов российской суверенной демократии. Тем более, если дело касается принципиального вопроса - речь о снятии ограничений вновь избираться президентом лично для него. Как видно, на кону ответственная задача - снять формальные барьеры для потенциально еще 12 лет президентства, не считая оставшихся четырех лет текущего срока.

И президент уже публично анонсировал, что намерен получить благословение от своего народа. Даже пообещал проследить, чтобы работодатели выделили россиянам под такой знаменательный день дополнительный выходной. Дату даже вроде бы определили консенсусом - 22 апреля, чтобы между Пасхой и Рамаданом. И тут совсем некстати - эпидемия.

Все ждали, что Владимир Путин сегодня объявит о мерах по защите россиян от угрозы масштабной эпидемии наподобие тех, что принимали власти Китая, Италии и других стран, где число заразившихся достигло критического. СМИ сообщали, что власти Москвы готовы остановить городской транспорт и объявить комендантский час.

Но Владимир Путин не пошел на поводу у обстоятельств, ведь это для него означало бы проявить политическую слабость. По его словам, в отличие от других стран, России удается удерживать проникновение вируса и держать ситуацию под контролем. Ну, а раз так, то и голосование 22 апреля ничто не мешает провести, а там, глядишь, и уважение еще вырастет "на внешнем контуре", а россияне станут еще чуточку счастливее.

Путинские поправки

Путин впервые объявил о планах планирует изменить Конституцию во время своего послания Федеральному собранию в январе 2020 года.

Сначала он предложил закрепить в основном законе индексацию пенсий и материнский капитал, а также верховенство российской Конституции над международными договорами.

После этого была создана рабочая группа по формированию поправок в Конституцию. Такие предложения общественников как закрепление в конституции Бога, брака как союза мужчины и женщины, победы в Великой отечественной войне и русского народа как государствообразующего нашли свои места в поправках.

Во время того как Госдума во втором чтении приняла эти поправки, депутат от "Единой России" Валентина Терешкова предложила еще одну - обнулить президентские сроки Путина.