Чтобы меньше ездили: в Даугавпилсе отменили льготы на проезд

Планируется, что эти поправки будут в силе до окончания чрезвычайного положения в стране.

Рижская дума в настоящее время не рассматривает возможность поступить аналогичным образом, потому что в столице другая ситуация, сообщил представитель Рижской думы Угис Видаускис.

По его словам, это было бы технически невозможно, потому что в таком случае лицам, имеющим льготы на проезд в общественном транспорте, нужно было посетить центры обслуживания клиентов, очные услуги которых сейчас не доступны.