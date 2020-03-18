Ср, 18.03.2020
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Чтобы меньше ездили: в Даугавпилсе отменили льготы на проезд

Трамвай в Даугавпилсе

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Чтобы ограничить поток пассажиров в общественном транспорте в период чрезвычайной ситуации Даугавпилсская дума приняла поправки к обязательным правилам, временно отменив все установленные самоуправлением льготы на проезд в городском общественном транспорте, пишет Latvijas avīze.

Планируется, что эти поправки будут в силе до окончания чрезвычайного положения в стране. 

Рижская дума в настоящее время не рассматривает возможность поступить аналогичным образом, потому что в столице другая ситуация, сообщил представитель Рижской думы Угис Видаускис. 

По его словам, это было бы технически невозможно, потому что в таком случае лицам, имеющим льготы на проезд в общественном транспорте, нужно было посетить центры обслуживания клиентов, очные услуги которых сейчас не доступны. 

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