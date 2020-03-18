Covid-19 в Эстонии диагностирован у 258 человек

У большинства пациентов с коронавирусом легкие симптомы. Больше всего больных в уездах Харью и Сааре. Госпитализированы на данный момент 3 человека - двое находятся в более легком, а один в более тяжелом состоянии. Зараженные находятся в Пярнуской больнице и клиникуме Тартуского университета.

По состоянию на среду лаборатории Эстонии могут анализировать 500-600 проб в день. Этого достаточно для тех людей, которые нуждаются в тестах - прежде всего это тяжелобольные и люди из групп риска, то есть пожилые и хронически больные люди.

Тестирование по принципу случайной выборки планируется применять только для проверки так называемых работников передовой линии, которые могут передавать инфекцию пациентам из групп риска - работникам учреждений здравоохранения и социальных учреждений и другим оказывающим жизненно важные услуги людям.

Средства индивидуальной защиты и средства для тестирования стали дефицитом по всему ЕС и нужно учитывать, что их должно хватить на долгий период, скорее всего, на несколько месяцев.