Женщина купила золотую рыбку, однако что-то пошло не по плану. Вскоре рыбке понадобилась изоляция

28-летняя американка Александрия Миллер в июле 2018 года приобрела маленькую золотую рыбку, не предполагая, какой она вырастет. Как сообщает Mirror, Миллер честно считала, что это обычный гуппи, который больше не будет расти.
Рыбка, которую назвали, Джеральд начала расти так быстро, что хозяйке было необходимо целых два раза покупать новый аквариум. В итоге с 5 сантиметров рыбка выросла до 30. А аквариумы в общей сложности стоили около 1000 фунтов.
"Он просто выглядел как обычная золотая рыбка, я думала, они вырастают только в своей естественной среде, так что я ожидала, что он перестанет расти [в аквариуме], но в течение месяца после того, как я его купила, он все время становился больше", — приводит слова девушки Esquire.
Помимо этого, хозяйка Джеральда сказала, что лучше его держать в изоляции от других рыбок, поскольку он может их съесть.
Несмотря на то, что у рыбки сейчас относительно большой аквариум, Александрия отмечает, что он не перестаёт расти, и, вероятно, скоро ему снова будет нужен новый дом.
Woman horrified after two-inch goldfish grows into 'monster' and eats tank mates https://t.co/Kk9zZx6Ocr pic.twitter.com/14CKYZr3LN— Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) March 17, 2020