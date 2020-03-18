Женщина купила золотую рыбку, однако что-то пошло не по плану. Вскоре рыбке понадобилась изоляция

Рыбка, которую назвали, Джеральд начала расти так быстро, что хозяйке было необходимо целых два раза покупать новый аквариум. В итоге с 5 сантиметров рыбка выросла до 30. А аквариумы в общей сложности стоили около 1000 фунтов.

"Он просто выглядел как обычная золотая рыбка, я думала, они вырастают только в своей естественной среде, так что я ожидала, что он перестанет расти [в аквариуме], но в течение месяца после того, как я его купила, он все время становился больше", — приводит слова девушки Esquire.