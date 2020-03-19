Почему новый коронавирус так опасен для нас? Ответ кроется в истории

Он был болен корью. На Фарерских островах вирус был ликвидирован в течение 60 лет, и в то время, когда вакцины против кори еще не было, только некоторые островитяне приобрели естественный иммунитет к этой болезни.

В течение следующих пяти месяцев на острове заболели около 6100 из 7900 человек. Более ста человек погибли.

Как пишет в издании TIME историк Каил Харпер, островные популяции являются лабораториями естественной эпидемиологии, и эпидемия кори 1846 года представляет особый интерес, поскольку она является началом современной эпидемиологии. Правительство Дании, которое контролирует эти острова, отправило туда нового доктора Петера Панума. Его доклад доказал, что болезнь начала распространятся после прямого контакта между людьми. Этот отчет является началом эпидемиологии.

Корь на Фарерских островах исчезла сама по себе через пять месяцев, когда вирусу просто перестало хватать людей для заражения. Здесь прячется один из самых важных уроков эпидемиологии. У вируса кори есть "критический размер сообщества" - 250 000 человек. Это означает, что без плотного сообщества людей выше этого критического числа корь исчезает естественным образом.

Как и у паразитов, жизнеспособность вируса кори зависит от динамики инфицированной популяции.

История респираторных вирусов может помочь лучше понять нынешнюю эпидемию нового коронавируса. Люди - особенные животные с точки зрения количества патогенных микроорганизмов и типов, которые могут на них воздействовать. Респираторные вирусы особенно многочисленны и разнообразны. Covid-19 уже объявил себя претендентом на самостоятельную роль в списке респираторных вирусов, в то время как мы можем лишь наблюдать, как на наших глазах повторяется история.

Мы часто забываем, что Homo Sapiens может служить полезным организмом для многих типов необычных респираторных вирусов. Нюхание, кашель, чихание, насморк и порой даже лихорадка сопровождают нас с раннего детства до старости. В целом люди страдают от десятков респираторных вирусов, которые достаточно эволюционировали, чтобы как можно лучше устроиться в нас. В общем, это довольно странно.

У людей и шимпанзе очень похожая иммунная система, но только два десятка вирусов могут поражать шимпанзе. Кроме того, многие из них являются вирусами человека.

Сами шимпанзе имеют только несколько естественных вирусов, и большинство из них довольно доброкачественные. В свою очередь, большинство паразитов, которые могут жить в шимпанзе, являются червями или простейшими. Причина этого, скорее всего, связана с численностью населения и образом жизни. Шимпанзе живут небольшими группами и много передвигаются, что препятствует адаптации дыхательных вирусов. Другими словами, родственники наших шимпанзе, живущих в джунглях, склонны питаться мартышками, никогда не моются, как правило, жуют собственный стул и реже страдают от вирусных заболеваний, чем мы.