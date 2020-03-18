Главное 18 марта: медики рассказали о ситуации с Covid-19

В среду, 18 марта, Служба неотложной медицинской помощи на пресс-брифинге предоставила актуальную информацию о ситуации в связи с распространением Covid-19 в Латвии.
- Заболеваемость выявлена и в Видземе.
- Открыт новый номер 8303 для тех, кто вернулся из-за границы и чувствует симптомы Covid-19.
- Больше нет смысла создавать список стран, которые затронул вирус. Covid-19 распространился по всему миру.
- Посещение пациентов в больницах ограничено, чтобы избежать возможного заболевания или распространения вируса.
Видео: NMPD о ситуации с Covid-19 18 марта
За прошедшие сутки в Латвии выявлено еще 11 случаев заболевания Covid-19, в целом инфицирован 71 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).
За прошедшие сутки пробы взяты у 604 человек, из них 11 были положительными. В целом анализы на Covid-19 в Латвии сдали 2144 человека.
В среду утром стало известно, что заражение Covid-19 констатировано у сотрудника Pasažieru vilciens. Заболевший - офисный работник, у которого не было контактов с клиентами.
Зараженный вернулся в Латвию в период со 2 по 6 марта из страны, которая на тот момент не была включена в список территорий риска. Сотрудник несколько дней был на работе, но у него появились симптомы. Он сразу же проинформировал коллег и поехал домой.