Главное: медики рассказали о ситуации с Covid-19 18 марта

Заболеваемость выявлена и в Курземе.

Открыт новый номер 8303 для тех, кто вернулся из-за границы и чувствует симптомы Covid-19.

для тех, кто вернулся из-за границы и чувствует симптомы Covid-19. Больше нет смысла создавать список стран со странами, которые затронул вирус. Covid-19 распространился по всему миру.

Посещение пациентов в больницах ограничено, чтобы избежать возможного заболевания или распространения вируса.

За прошедшие сутки в Латвии выявлено еще 11 случаев заболевания Covid-19, в целом инфицирован 71 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

За прошедшие сутки пробы взяты у 604 человек, из них 11 были положительными. В целом анализы на Covid-19 в Латвии сдали 2144 человека.

С среду с утра стало известно, что заражение Covid-19 констатировано у сотрудника Pasažieru vilciens. Заболевший - офисный сотрудник, у которого не было контактов с клиентами.