СГД обнаружила почти 20 млн контрабандных сигарет

Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) в марте этого года, проводя таможенный контроль в Рижском свободном порту, обнаружило в двух морских контейнерах из Туниса 19 990 259 сигарет Corsai" без акцизных марок, таким образом предотвратив возможный ущерб для госбюджета в размере 2 млн евро, сообщили агентству LETA в СГД.
В рамках дела об административном нарушении констатировано, что на территории компаний Рижского свободного порта происходил ряд сделок с сигаретами без акцизных марок.
Изъятые сигареты переданы на хранение Государственному агентству обеспечения.
По факту констатированного правонарушения начато делопроизводство в соответствии со ст. 201.13 и ст. 201.12 Кодекса административных нарушений о подаче содержащих ложную информацию документов таможне и о контрабанде.