СГД обнаружила почти 20 млн контрабандных сигарет

Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) в марте этого года, проводя таможенный контроль в Рижском свободном порту, обнаружило в двух морских контейнерах из Туниса 19 990 259 сигарет Corsai" без акцизных марок, таким образом предотвратив возможный ущерб для госбюджета в размере 2 млн евро, сообщили агентству LETA в СГД.