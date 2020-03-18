Государство оплатит анализы на Covid-19 всем, кто приехал из других стран и заболел

Государство оплатит анализы на Covid-19 всем, кто приехал из любой страны и в течение 14 дней заметил у себя симптомы заболевания, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Минздрава Анна Страпцане.
С учетом эпидемической ситуации особые меры предосторожности распространяются на всех лиц, которые вернулись из-за рубежа, а не из конкретной группы государств.
Пресс-секретарь Минздрава сообщила, что с учетом опыта других стран и экономии ресурсов в случаях, когда у кого-то в семье будет подтвержден Covid-19, остальным членам семьи лабораторные анализы проводиться не будут.
Если симптомы появятся еще у кого-то в семье, заболевший должен обратиться к семейному врачу или в Службу неотложной медицинской помощи, если состояние будет тяжелым.
Чтобы определить, выздоровел ли пациент, будут проводиться еще два теста для подтверждения отсутствия вируса в организме. Заявку на этот тест семейный врач подаст в Centrala laboratorija.
Принято также решение, что стационарные лечебные учреждения работают в режиме повышенной готовности и могут менять организацию оказания услуг. Повторные амбулаторные консультации больницы по возможности смогут оказывать удаленно.
Пациентский взнос за удаленные консультации взиматься не будет, а медицинским учреждениям плата за консультации будет компенсирована из средств на непредвиденные расходы.
В дневных стационарах будут оказываться услуги, когда необходимо обеспечить непрерывность терапии при заболеваниях крови, химиотерапии, гемодиализе и заместительной терапии. Также в стационарах будут проводиться операции для спасения жизни пациентов. В стоматологии будет обеспечиваться острая и неотложная медицинская помощь.