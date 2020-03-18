В Одни Ворота: Как шутят над коронавирусом спортсмены?
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Сегодня в выпуске:
- Чем занимаются в карантине звёзды мирового футбола?
- Как шутят над коронавирусом спортсмены? (Спойлер: неудачно и глупо)
- Зачем Маттейсу де Лигту туалетная бумага?
- Что там в Китае? Баскетбольная Ассоциация Китая ждёт обратно американских легионеров, покинувших Поднебесную сразу по объявлении коронавирусной инфекции.
Об этом, а так же о прелестях домашнего фитнеса, общепринятом правиле "два литра воды в день" и многом другом слушайте в спортивной программе "В Одни Ворота!" на SWH+