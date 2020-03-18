Ср, 18.03.2020
Работникам отраслей, которые больше всего затронут последствия эпидемии Covid-19, государство в случае необходимости будет платить зарплаты в размере 75%, установив максимальную сумму до 700 евро. Янис Рейрс, министр финансов

В Одни Ворота: Как шутят над коронавирусом спортсмены?
Подкаст Radio SWH+

Маттейс де Лигт

ФОТО: AFP/SCANPIX

Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.

Сегодня в выпуске:

  • Чем занимаются в карантине звёзды мирового футбола?
  • Как шутят над коронавирусом спортсмены? (Спойлер: неудачно и глупо)
  • Зачем Маттейсу де Лигту туалетная бумага?
  • Что там в Китае? Баскетбольная Ассоциация Китая ждёт обратно американских легионеров, покинувших Поднебесную сразу по объявлении коронавирусной инфекции.

Об этом, а так же о прелестях домашнего фитнеса, общепринятом правиле "два литра воды в день" и многом другом слушайте в спортивной программе "В Одни Ворота!" на SWH+

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