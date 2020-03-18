"Ак Барс" призвал КХЛ завершить сезон

"Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизни и здоровье людей", - говорится в сообщении.

Руководство казанского клуба настаивает на том, что чрезвычайные меры по нераспространению вируса, принимаемые правительством России, исключают возможность полноценного тренировочного процесса для команды, поскольку его продолжение подвергает большому риску заражения игроков, персонал и их семьи.

"Иностранные игроки и тренеры клуба обратились с настоятельной просьбой о возвращении к своим семьям и близким домой в Белоруссию, Латвию, Канаду, Швецию и Финляндию, и мы не имеем морального права им отказать в этом", - сказано в сообщении.

Напомним, что о своём решении не продолжать участие в плей-офф ранее уже объявили две команды - "Йокерит" и "Барыс". 17 марта КХЛ объявила о том, что берёт паузу до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса.