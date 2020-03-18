Дело бывшего мэра Даугавплса передано в суд

Не упоминая имен, пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска сообщила агентству LETA, что государственное должностное лицо обвиняется в требовании взятки в размере 10 000 евро и незаконном хранении боеприпасов.

Обвинения также предъявлены частному лицу, пообещавшему дать взятку.

Как сообщалось ранее, этим частным лицом является совладелец компании Modus buve Янис Спруга.

Перед передачей в прокуратуру дело расследовало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Ранее оно сообщило, что должностное лицо Даугавпилсской думы в период с января по август 2018 года предположительно потребовало взятку от представителя одного из предприятий за оказание поддержки в процедурах закупок Даугавпилсской краевой думы.