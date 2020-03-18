Литва продлила действие гуманитарного коридора для иностранцев

Правительство Литвы в среду до конца недели продлило действие гуманитарного коридора, чтобы желающие вернуться в свои государства иностранцы могли пересечь страну.
"Мы продлили транзит до 23 марта. Думаю, этого времени достаточно, чтобы вернуться, и нам нужно закрыться", - сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис на заседании правительства в среду.
Ранее правительство планировало, что транзит через Литву для таких иностранцев будет возможен до нуля часов со среды на четверг.
Литва с начала этой недели закрыла границы для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса. Пока все подтверждённые в стране случаи коронавируса - завозные. Фуры с товарами пересекают границу свободно.
Ограничений на возвращение в страну своих граждан Литва не вводила.
Призываем латвийцев следить за актуальной информацией от Министерства иностранных дел Латвии, если вы находитесь за границей и намерены вернуться в Латвию. МИД организовывает паромное сообщение и другие варианты, как вернуться домой.