Литва продлила действие гуманитарного коридора для иностранцев

"Мы продлили транзит до 23 марта. Думаю, этого времени достаточно, чтобы вернуться, и нам нужно закрыться", - сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис на заседании правительства в среду.

Ранее правительство планировало, что транзит через Литву для таких иностранцев будет возможен до нуля часов со среды на четверг.

Литва с начала этой недели закрыла границы для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса. Пока все подтверждённые в стране случаи коронавируса - завозные. Фуры с товарами пересекают границу свободно.

Ограничений на возвращение в страну своих граждан Литва не вводила.