Создан новый номер, по которому можно записаться на анализы
Чтобы записаться на оплачиваемые государством анализы на наличие болезни Covid-19, пациенты с легкими симптомами должны теперь звонить на номер 8303, сообщила журналистам директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле.
На этот телефон - 8303, должны звонить те, кто вернулся из-за границы и в течение 14 дней заметил у себя такие симптомы, как повышенная температура, кашель, воспаление горла.
Также в аналогичных случаях на этот же телефон должны звонить контактные лица, находящиеся на карантине, у которых в течение 14 дней появились признаки заболевания
Звонки по номеру 8303 будут приниматься ежедневно с 9.00 до 18.00, а на номер 113 должны звонить люди с тяжелыми симптомами - очень высокой температурой и затрудненным дыханием.
Медицинские консультации по телефону 8303 NMPD давать не будет.
Анализы сдаются в порядке очереди, поэтому время ожидания может составить сутки или больше.
Ципуле призвала людей быть терпеливыми, потому что иногда из-за большой нагрузки на номер 8303 трудно дозвониться.
Анализы за свои средства можно сдать в E. Gulbja laboratorijа, записавшись по телефону 67801112.