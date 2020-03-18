Создан новый номер, по которому можно записаться на анализы

На этот телефон - 8303, должны звонить те, кто вернулся из-за границы и в течение 14 дней заметил у себя такие симптомы, как повышенная температура, кашель, воспаление горла.

Также в аналогичных случаях на этот же телефон должны звонить контактные лица, находящиеся на карантине, у которых в течение 14 дней появились признаки заболевания

Звонки по номеру 8303 будут приниматься ежедневно с 9.00 до 18.00, а на номер 113 должны звонить люди с тяжелыми симптомами - очень высокой температурой и затрудненным дыханием.

Медицинские консультации по телефону 8303 NMPD давать не будет.

Анализы сдаются в порядке очереди, поэтому время ожидания может составить сутки или больше.

Ципуле призвала людей быть терпеливыми, потому что иногда из-за большой нагрузки на номер 8303 трудно дозвониться.