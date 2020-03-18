Предприятия продолжают сокращать работников

В связи с ситуацией, которая сложилась из-за Covid-19, Госагентство занятости (NVA) получило пять заявок о коллективном увольнении. В общей сложности эти пять компаний уволят от 429-454 работников.
В пресс-службе NVA пояснили, что эти предприятия работают в сфере логистики и хранения, гостиничной и сфере общественного питания, а также в сфере розничной торговли и промышленной обработке.
NVA уволенным работникам предложит консультации, свободные вакансии, консультации карьерного специалиста или мероприятия по улучшению квалификации.
Как сообщалось ранее, работникам отраслей, которые больше всего затронут последствия эпидемии Covid-19, государство в случае необходимости будет платить зарплаты в размере 75%, установив максимальную сумму до 700 евро, заявил журналистам после заседания правительства министр финансов Янис Рейрс.