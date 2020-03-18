Ср, 18.03.2020
Я побывала на собрании Анонимных Алкоголиков и готова рассказать о том, что там происходит. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

Предприятия продолжают сокращать работников

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В связи с ситуацией, которая сложилась из-за Covid-19, Госагентство занятости (NVA) получило пять заявок о коллективном увольнении. В общей сложности эти пять компаний уволят от 429-454 работников.

В пресс-службе NVA пояснили, что эти предприятия работают в сфере логистики и хранения, гостиничной и сфере общественного питания, а также в сфере розничной торговли и промышленной обработке.

NVA уволенным работникам предложит консультации, свободные вакансии, консультации карьерного специалиста или мероприятия по улучшению квалификации. 

Как сообщалось ранее, работникам отраслей, которые больше всего затронут последствия эпидемии Covid-19, государство в случае необходимости будет платить зарплаты в размере 75%, установив максимальную сумму до 700 евро, заявил журналистам после заседания правительства министр финансов Янис Рейрс.

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