Covid-19: врачи просят людей перестать врать

На сайте больницы опубликовано обращение, в котором указано, что в подобных случаях врачи должны использовать специальные защитные средства, а когда люди заведомо врут, получается, что эти дорогостоящие средства расходуются просто так.

Член правления больницы, руководитель Клиники неотложной медпомощи и приема пациентов Алексей Вишняков рассказал, что он и его коллеги сталкивались со случаями, когда пациенты не сообщают о своих поездках за границу и не соблюдают самоизоляцию.

"Таким образом они угрожают медикам, людям в остром состоянии, которые находятся в клинике. Некоторые пациенты не понимают происходящего, не осознают, что ситуация серьезная. Когда медики надевают спецзащиту и изолируют подозрительных пациентов, называют это цирком! Мы все несем ответственность за ограничение распространения Covid-19. Все, кому нужна неотложная медпомощь, ее получат в полном объеме. Самозащита медиков критически важна, чтобы потом было кому оказывать помощь", - говорит Вишняков.

Врачи призывают пациентов клиники соблюдать строгие ограничения, в разговоре с медиками - не врать. "Только сотрудничество и конструктивные действия помогут нам всем быстрее справиться с кризисной ситуацией из-за Covid-19", - заключает Вишняков.

После того как клиника "Гайльэзерс" опубликовала этот призыв, в Twitter появилась публикация от больницы им. Паула Страдиня, сотрудники которой присоединились к призыву коллег из Восточной больницы.

Pievienojamies kolēģiem!Esiet saprotoši,neapdraudiet mūsu darbiniekus,kuri ir gatavi palīdzēt. Nēmānieties,bet rīkojaties atbildīgi: ja pēdējo 14 dienu laikā esat bijuši ārpus LV vai kontaktā ar personām, kuras bijušas ārpus LV, jums ir jāatrodas obligātā pašizolācijā! pic.twitter.com/tBlOGJalbS — Stradiņa slimnīca (@Stradina_slimn) March 18, 2020

Врачи Детской клинической университетской больницы также сообщают, что столкнулись с ситуациями, когда родители осознанно скрыли от медиков, что были за границей в последние 14 дней.

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