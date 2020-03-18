Ср, 18.03.2020
Я вцепилась в руку доктора и умоляла не оставлять меня с ней. Роженица, пережившая травматический опыт в Рижском роддоме

Жителям Балтии предлагают вернуться с Кипра. За несколько сотен евро

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

По запросу Министерства иностранных дел и с разрешения Министерства сообщения латвийская авиакомпания airBaltic выполнит рейс из Ларнаки (Кипр) в Ригу, сообщили в airBaltic.

Рейс отбывает из Ларнаки 19 марта в 13:35 по местному времени. Этим рейсом смогут вернуться до 140 пассажиров. Цена билета - 289,73 евро с одной единицей зарегистрированного багажа и одной единицей ручной клади.

Граждане Латвии, Литвы и Эстонии, а также постоянные жители этих стран, которые хотят вернуться, могут забронировать билеты на рейс, позвонив в колл-центр airBaltic по телефону +371 67207771.

Авиакомпания призвала пассажиров обратить внимание на то, что при резервировании по телефону они должны предоставить и подтвердить данные своего паспорта.

Как уже сообщал RUS.TVNET, репатриация осуществляется за счет самих людей. Например, застрявшей на Тенерифе семье из Латвии пришлось заплатить за полет 3650 евро. Также нужно оплачивать билеты на паромы, на которых балтийцев доставляют из Германии. 

Последние новости

НАВЕРХ