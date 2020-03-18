Жителям Балтии предлагают вернуться с Кипра. За несколько сотен евро

По запросу Министерства иностранных дел и с разрешения Министерства сообщения латвийская авиакомпания airBaltic выполнит рейс из Ларнаки (Кипр) в Ригу, сообщили в airBaltic.
Рейс отбывает из Ларнаки 19 марта в 13:35 по местному времени. Этим рейсом смогут вернуться до 140 пассажиров. Цена билета - 289,73 евро с одной единицей зарегистрированного багажа и одной единицей ручной клади.
Граждане Латвии, Литвы и Эстонии, а также постоянные жители этих стран, которые хотят вернуться, могут забронировать билеты на рейс, позвонив в колл-центр airBaltic по телефону +371 67207771.
Авиакомпания призвала пассажиров обратить внимание на то, что при резервировании по телефону они должны предоставить и подтвердить данные своего паспорта.
‼️Informācija 🇱🇻Latvijas valstspiederīgajiem par atgriešanos no Kipras 19. martā plkst. 13.35! pic.twitter.com/uywYmEpR8G— Ārlietu ministrija (@Arlietas) March 18, 2020
Как уже сообщал RUS.TVNET, репатриация осуществляется за счет самих людей. Например, застрявшей на Тенерифе семье из Латвии пришлось заплатить за полет 3650 евро. Также нужно оплачивать билеты на паромы, на которых балтийцев доставляют из Германии.