Жителям Балтии предлагают вернуться с Кипра. За несколько сотен евро

Рейс отбывает из Ларнаки 19 марта в 13:35 по местному времени. Этим рейсом смогут вернуться до 140 пассажиров. Цена билета - 289,73 евро с одной единицей зарегистрированного багажа и одной единицей ручной клади.

Граждане Латвии, Литвы и Эстонии, а также постоянные жители этих стран, которые хотят вернуться, могут забронировать билеты на рейс, позвонив в колл-центр airBaltic по телефону +371 67207771.

Авиакомпания призвала пассажиров обратить внимание на то, что при резервировании по телефону они должны предоставить и подтвердить данные своего паспорта.

‼️Informācija 🇱🇻Latvijas valstspiederīgajiem par atgriešanos no Kipras 19. martā plkst. 13.35! pic.twitter.com/uywYmEpR8G — Ārlietu ministrija (@Arlietas) March 18, 2020