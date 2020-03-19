Бертанс: "Россия немного отстаёт от всего остального мира"

Решение России, связанное с ограничением распространения коронавируса, отстаёт от всего остального мира. Такое мнение высказал латвийский баскетболист клуба "Химки" Дайрис Бертанс.
Россия долгое время утверждала, что в стране нет ни одного человека, который был бы заражён новой коронавирусной инфекцией, но на этой неделе число выявленных случаев заражения в России выросло до 147.
Латвийский баскетболист Дайрис Бертанс, который находится в Москве, заявил, что в столице России введение различных ограничительных мер происходит медленно.
"Я бы сказал, что Россия немного отстаёт в принятии решений от всего остального мира. Игры отменены, но тренировки команды "Химки" проходят. Нужно ездить в зал, тренироваться. Как минимум там обеспечены условия для сложившейся ситуации. В зал пускают только членов команды, а каждые три часа всё дезинфицируется", - рассказал спортсмен.
Бертанс также призвал остальных быть внимательными, мыть руки и стараться избегать общественных мест. "Баскетбол скоро вернётся! В этом я не сомневаюсь", - заключил спортсмен.
Напомним, что единая Лига ВТБ прервала проведение матчей регулярного чемпионата. То же самое сделала и Евролига, которая обещала внимательно следить за развитием ситуации и оценивать возможность возобновления соревнований.