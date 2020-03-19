Бертанс: "Россия немного отстаёт от всего остального мира"

"Я бы сказал, что Россия немного отстаёт в принятии решений от всего остального мира. Игры отменены, но тренировки команды "Химки" проходят. Нужно ездить в зал, тренироваться. Как минимум там обеспечены условия для сложившейся ситуации. В зал пускают только членов команды, а каждые три часа всё дезинфицируется", - рассказал спортсмен.