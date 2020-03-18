В Латвии закончилась эпидемия гриппа

Эпидемиологи считают началом сезона гриппа 30 сентября 2019 года, а эпидемия была объявлена 11 декабря. На данный момент в Латвии, как и в других странах Европы, активность гриппа идет на спад.

Интенсивность распространения гриппа в этом сезоне оценивается как средняя, а число госпитализированных пациентов меньше, чем в предыдущие сезоны.