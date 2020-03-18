Центр профилактики и контроля заболеваний SPKC сообщает, что в Латвии закончилась эпидемия гриппа. За последние две недели зафиксировано менее 100 лабораторно подтвержденных случаев на 100 000 жителей.
Эпидемиологи считают началом сезона гриппа 30 сентября 2019 года, а эпидемия была объявлена 11 декабря. На данный момент в Латвии, как и в других странах Европы, активность гриппа идет на спад.
Интенсивность распространения гриппа в этом сезоне оценивается как средняя, а число госпитализированных пациентов меньше, чем в предыдущие сезоны.
Согласно данным на 11 марта, от осложнений, вызванных гриппов, скончались 14 человек. Им было от 53 до 92 лет, это девять женщин и пять мужчин. У всех были еще какие-то заболевания - например, сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и др.