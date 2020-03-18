Спаси чью-то жизнь. VADC призывает доноров жертвовать кровь

"Поддержание запасов крови стало вызовом. Согласно международным рекомендациям, донорство не считается массовым мероприятием. Это нужно поддерживать и в такое непростое время", - говорит представитель VADC Илзе Бергмане.

VADC призывает людей жертвовать кровь в каком-либо из постоянных мест. Это могут сделать люди, которые полностью уверены в том, что здоровы, кто не был в последние 14 дней за границей и не общались с теми, кто побывал за рубежом. Информация о возможности сдать кровь есть на сайте VADC.