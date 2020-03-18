Ср, 18.03.2020
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Спаси чью-то жизнь. VADC призывает доноров жертвовать кровь

Ilustratīva bilde; Asins nodošana specializētajā Valsts asinsdonoru centra autobusā

ФОТО: Ieva Lūka / LETA

​Необходимость в донорской крови никуда не делалась - больницы спасают людей после несчастных случаев, травм, тех, кто серьезно болен. Государственный центр донорской крови (VADC) продолжает работать и призывает людей пожертвовать кровь.

После объявления режима чрезвычайной ситуации, VADC отменил ряд выездных мероприятий, которые были запланированы в образовательных и государственных учреждениях, предприятиях и т.д. 

"Поддержание запасов крови стало вызовом. Согласно международным рекомендациям, донорство не считается массовым мероприятием. Это нужно поддерживать и в такое непростое время", - говорит представитель VADC Илзе Бергмане. 

VADC призывает людей жертвовать кровь в каком-либо из постоянных мест. Это могут сделать люди, которые полностью уверены в том, что здоровы, кто не был в последние 14 дней за границей и не общались с теми, кто побывал за рубежом. Информация о возможности сдать кровь есть на сайте VADC. 

ФОТО: VADC

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