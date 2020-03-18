Spice сокращает время работы. Некоторые магазины - закрыты

Сообщается, что это могут быть не последние изменения во времени работы торгового центра.

В распространенном сообщении для СМИ, представитель Spice Ксения Мирошника указала, что в помещениях уже введен ряд мероприятий по снижению рисков распространения инфекции. Некоторые арендаторы прекратили работу до тех пор, до стабилизации ситуации в стране. Руководство торгового центра опросило арендаторов и приняло решение сократить время работы.

Сообщается, что в помещениях регулярно проводят уборку и дезинфекцию, особое внимание уделяют поверхностям, к которым больше всего прикасаются. Также изменена работа вентиляции: помещения дополнительно проветривают в конце рабочего для и за несколько часов до открытия.