Spice сокращает время работы. Некоторые магазины - закрыты

Торговый центр Spice (Рига) в связи с чрезвычайной ситуацией в стране сокращает время работы. До 14 апреля время работы Spice и Spice Home будет с 11:00 до 20:00, а время работы магазина Rimi останется без изменений - с 8 утра до 23:00
Сообщается, что это могут быть не последние изменения во времени работы торгового центра.
В распространенном сообщении для СМИ, представитель Spice Ксения Мирошника указала, что в помещениях уже введен ряд мероприятий по снижению рисков распространения инфекции. Некоторые арендаторы прекратили работу до тех пор, до стабилизации ситуации в стране. Руководство торгового центра опросило арендаторов и приняло решение сократить время работы.
Сообщается, что в помещениях регулярно проводят уборку и дезинфекцию, особое внимание уделяют поверхностям, к которым больше всего прикасаются. Также изменена работа вентиляции: помещения дополнительно проветривают в конце рабочего для и за несколько часов до открытия.
Напоминаем, что Rimi вводит специальное время посещения для пожилых людей, будущих матерей и людей с ограниченными возможностями. Каждый день с 8 до 10 утра.