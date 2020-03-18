В Италии уровень смертности от Covid-19 - более 8%
В Италии новым видом коронавируса Covid-19 инфицированы 35 713 человек, и 2978 - скончались, сообщает агентство DPA со ссылкой на Управление гражданской обороны Италии.
По сравнению со вторником, число заболевших выросло на 13%. Это может говорить о сокращении темпов, так как на прошлой неделе ежедневный прирост составлял от 17 до 21%.
Также число выздоровевших выросло на 37% и достигло 4025. Увеличилось число пациентов в отделениях интенсивной терапии - на 9,6%, всего - 2257 человек.
В Италии до сих пор высокий уровень смертности от Covid-19, он составляет 8,3%. Столица Ломбардии - Милан, остается в самом тяжелом положении - там 17 713 случаев инфицирования и 1959 смертей.
В регионе Лацио, столицей которого является Рим, число смертей от коронавируса увеличилось на 20% - умерли 724 человека.