Эстония: большинству пациентов с Covid-19 - 30-49 лет

Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что люди в возрасте 20-29 лет составляют 8,1 процентов от позитивных результатов тестирования. Доля заразившихся детей в возрасте 5-14 лет составляет 1,1 процент, и до пяти лет – 0,8 процента.

По состоянию на утро 18 марта, в Эстонии диагностировано 258 случаев заражения коронавирусом, больше всего заразившихся в Харьюмаа (101) и на Сааремаа (70).

По состоянию на утро 18 марта в Эстонии было сделано в общей сложности 2020 тестов на Covid-19. Заразившимся, то есть при позитивной пробе, о результате всегда сообщают по телефону.