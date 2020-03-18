Литва опубликовала маршруты передвижения заболевших жителей

Предоставлена информация, когда и из какой страны заразившийся Covid-19 человек возвращался, на каком транспорте, в каких общественных местах был, когда появились симптомы и когда анализы дали положительный результат. Все передвижения показаны и на карте.

Красным цветом выделены ситуации, время и место, по которым у Национального центра общественного здоровья нет полной информации относительно людей, с которым заболевший контактировал. Их призывают отозваться. Ситуации самые разные - посещение врача, ужин в ресторане, поездка на такси или автобусе. Людей, которые могли быть там в указанное время, просят отозваться.

В среду в Литве подтверждено ещё семь новых случаев коронавируса, общее число случаев заражения выросло до 33, сообщил Минздрав. Шесть новых случаев подтверждены у вернувшихся из-за рубежа, относительно одного случая министерство предоставит информацию позже. Два заразившихся человека изолированы в Клайпедской больнице, они недавно вернулись из Австрии.

Ещё два человека госпитализированы в вильнюсскую клинику Сантарос, один из них вернулся из США, другой - из Швеции.

Один человек находится в больнице Шяуляя, он недавно вернулся из Великобритании. Два человека изолированы в Каунасской клинике, один из них вернулся из Великобритании, информация по второму пациенту уточняется.