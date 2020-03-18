Ср, 18.03.2020
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Литва опубликовала маршруты передвижения заболевших жителей
Так хотят найти тех, кто контактировал

Иллюстрация.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Литва в среду опубликовала карту, на которой изображены маршруты людей, заболевших Covid-19. Информация предоставлена по каждому из 33 случаев заболевания. 

Предоставлена информация, когда и из какой страны заразившийся Covid-19 человек возвращался, на каком транспорте, в каких общественных местах был, когда появились симптомы и когда анализы дали положительный результат. Все передвижения показаны и на карте. 

Красным цветом выделены ситуации, время и место, по которым у Национального центра общественного здоровья нет полной информации относительно людей, с которым заболевший контактировал. Их призывают отозваться. Ситуации самые разные - посещение врача, ужин в ресторане, поездка на такси или автобусе. Людей, которые могли быть там в указанное время, просят отозваться. 

В среду в Литве подтверждено ещё семь новых случаев коронавируса, общее число случаев заражения выросло до 33, сообщил Минздрав.  Шесть новых случаев подтверждены у вернувшихся из-за рубежа, относительно одного случая министерство предоставит информацию позже.  Два заразившихся человека изолированы в Клайпедской больнице, они недавно вернулись из Австрии.

Ещё два человека госпитализированы в вильнюсскую клинику Сантарос, один из них вернулся из США, другой - из Швеции.

Один человек находится в больнице Шяуляя, он недавно вернулся из Великобритании.  Два человека изолированы в Каунасской клинике, один из них вернулся из Великобритании, информация по второму пациенту уточняется.

До этого времени все подтверждённые в Литве случаи заражения были завозными.  Состояние одного пациента с коронавирусом в больнице Паневежиса тяжелое. Одна женщина уже выздоровела.

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