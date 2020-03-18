"Повар Путина" кормит больных коронавирусом. Без конкурсной закупки

Заболевших Covid-19 россиян отправляют в городскую больницу № 40 в Коммунарке, Москва. Питание в это медучреждение поставляет компания АВК, которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным, так называемым "поваром Путина".
Издание "Открытые медиа" обнаружили договор о закупке на официальном сайте госзакупок. Договор на "оказание услуг по организации готового питания в индивидуальных упаковках" был подписан 2 марта, сроком до 5 июня этого года. Сумма сделки - 15 млн рублей (примерно 170 тысяч евро).
Адрес доставки продовольствия - больничный корпус, куда помещают пациентов с подозрением на Covid-19.
Закупка проводилась без конкурса у единственного поставщика. Такой способ выбран из-за "аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера", когда применение "иных способов определения поставщика, требующих затрат времени, нецелесообразно", указано в конкурсной документации.
"Открытые медиа" связались с одним из пациентов это больницы, который подтвердил, что еду поставляет компания АВК.
По состоянию на 18 марта в России 147 заболевших Covid-19.