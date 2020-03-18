Чт, 19.03.2020
Для них это, видимо, такая пропагандистская цель: показать своему народу, как они о них заботятся. Мол, сейчас мы этих прокаженных под конвоем отведем, чтобы вы не заразились. Ужасно! Андрей, работодатель застрявшего на границе Олега

"Повар Путина" кормит больных коронавирусом. Без конкурсной закупки

Jevgeņijs Prigožins un Vladimirs Putins

ФОТО: Misha Japaridze / AP

Заболевших Covid-19 россиян отправляют в городскую больницу № 40 в Коммунарке, Москва. Питание в это медучреждение поставляет компания АВК, которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным, так называемым "поваром Путина". 

Издание "Открытые медиа" обнаружили договор о закупке на официальном сайте госзакупок. Договор на "оказание услуг по организации готового питания в индивидуальных упаковках"  был подписан 2 марта, сроком до 5 июня этого года. Сумма сделки -  15 млн рублей (примерно 170 тысяч евро). 

Адрес доставки продовольствия - больничный корпус, куда помещают пациентов с подозрением на Covid-19. 

Закупка проводилась без конкурса у единственного поставщика. Такой способ выбран из-за "аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера", когда применение "иных способов определения поставщика, требующих затрат времени, нецелесообразно", указано в конкурсной документации.

"Открытые медиа" связались с одним из пациентов это больницы, который подтвердил, что еду поставляет компания АВК.

По состоянию на 18 марта в России 147 заболевших Covid-19.  

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