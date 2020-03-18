"Повар Путина" кормит больных коронавирусом. Без конкурсной закупки

Издание "Открытые медиа" обнаружили договор о закупке на официальном сайте госзакупок. Договор на "оказание услуг по организации готового питания в индивидуальных упаковках" был подписан 2 марта, сроком до 5 июня этого года. Сумма сделки - 15 млн рублей (примерно 170 тысяч евро).

Адрес доставки продовольствия - больничный корпус, куда помещают пациентов с подозрением на Covid-19.

Закупка проводилась без конкурса у единственного поставщика. Такой способ выбран из-за "аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера", когда применение "иных способов определения поставщика, требующих затрат времени, нецелесообразно", указано в конкурсной документации.

"Открытые медиа" связались с одним из пациентов это больницы, который подтвердил, что еду поставляет компания АВК.