TV3: полицейские навещают нарушителей карантина без спецзащиты

"На данный момент заведено 28 дел. Половина - за нарушение правил самоизоляции, еще половина - за организацию мероприятий", говорит Нормунд Крапсис, глава Полиции порядка Госполиции.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс считает, что людей, которые сообщают о нарушителях карантина, нельзя называть стукачами - они ответственно относятся к вопросу безопасности населения.

"Люди могут сообщать в полицию о таких безответственных людях по номеру 110. Также можно писать на почту Госполиции*, указать данные о человеке, и если есть, приложить потенциальные доказательства, что человек не соблюдает изоляцию. Мы воспринимаем это серьезно", - говорит министр.

Правда, есть одна проблема - полицейские, которые навещают людей, нарушивших карантин, в опасности - у них нет средств защиты, только простые маски. Таких приобрели 100 тысяч штук, многие сотрудники полиции их назвали бессмысленными. За маски заплатили 40 тысяч евро - из средств на непредвиденные расходы, без конкурса по причине чрезвычайной ситуации.

Министр отрицает упреки в неразумном приобретении: эти маски были единственными, которые вообще можно было купить. "Нехватка масок то не только проблема Латвии, но всей Европы и мира", - сказал он.

Министр предлагает использовать конфискованный алкоголь для дезинфекции - сейчас этот вопрос решается с экспертами.

"Пока не ясно, можно ли использовать для рук, но для машин и других поверхностей - вполне возможно, что да", - сказал министр отметив, что ищет творческие подходы.

Данные о людях, которые в последние дни приехали в Латвию, собирают пограничники. В случае, если выяснится, что люди нарушили предписанный режим, их могут привлечь к ответственности.