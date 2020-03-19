Как в маленьком итальянском городе остановили коронавирус

В маленьком городе на севере Италии остановили появление новых случаев заражения коронавирусом с помощью эксперимента.

Когда коммуна Во Эуганео недалеко от Венеции оказалась в эпицентре европейской вспышки COVID-19, там с самого начала развернули активное тестирование населения.

Всем 3,4 тысячам жителей города, независимо от наличия у них симптомов, сделали тесты на коронавирус. Тех, у кого диагноз подтвердился, отправили на строгий карантин. Людей, с которыми они контактировали, - тоже.

Через 10 дней всех протестировали повторно, и в результате число заболевших снизилось на 90 процентов, рассказал итальянским и британским СМИ профессор Андреа Кресанти из университета Imperial College London, принимавший участие в эксперименте.

В Во, где 22 февраля зафиксировали первую в Италии смерть от коронавируса, городским органам здравоохранения удалось полностью остановить распространение инфекции.

"Тестирование было крайне важным, оно спасло много жизней", - поделился с журналистами мэр города Джулиано Мартини.

"Тестируйте, тестируйте, тестируйте"

Тедрос Аданом Гебреисус Getty Images Глава ВОЗ советует странам по максимуму тестировать население на коронавирус

На этой неделе Всемирная организация здравоохранения призвала все страны активно тестировать население на коронавирус, следуя примеру Южной Кореи и Тайваня. "Наше основное послание : тестируйте, тестируйте, тестируйте", - сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По словам профессора Андреа Кресанти, в Во Эуганио тестировали всех, включая людей без симптомов. Анализы выявили вирус у 3 процентов населения города. На каждого заразившегося коронавирусом с симптомами оказалось 10 носителей без симптомов. Всех поместили в изоляцию.

"Когда людей протестировали во второй раз, оказалось, что уровень положительных результатов упал на 90 процентов", - сказал эксперт.

Важно, что повторное тестирование выявило по меньшей мере шесть зараженных без симптомов, их поместили в карантин.

"Если бы их не обнаружили, инфекция продолжила бы распространяться", - сказал Андреа Кресанти в интервью британской газете Financial Times.

Хотя всех жителей отдельно взятой страны протестировать невозможно, очень важно тестировать людей без симптомов, вступавших в контакт с известными больными, считает Андреа Кресанти.

Эту практику планируют распространить на весь регион Венето, где будут брать 11 тыс. анализов в день.

Полторы недели национального карантина

В среду в Италии число смертей от коронавируса выросло на 475 за день и составило почти 3 тысячи. Это самый большой скачок с начала истории заболевания.

На Италию приходится почти 36 тысяч случаев COVID-19. 4 тысячи пациентов выздоровели. Италия на втором месте после Китая по степени удара коронавируса.