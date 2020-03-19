Чт, 19.03.2020
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Как в маленьком итальянском городе остановили коронавирус

ФОТО: ANADOLU AGENCY

Благодаря активному тестированию в городе Во на севере Италии удалось остановить коронавирус.

В маленьком городе на севере Италии остановили появление новых случаев заражения коронавирусом с помощью эксперимента.

Когда коммуна Во Эуганео недалеко от Венеции оказалась в эпицентре европейской вспышки COVID-19, там с самого начала развернули активное тестирование населения.

Всем 3,4 тысячам жителей города, независимо от наличия у них симптомов, сделали тесты на коронавирус. Тех, у кого диагноз подтвердился, отправили на строгий карантин. Людей, с которыми они контактировали, - тоже.

Через 10 дней всех протестировали повторно, и в результате число заболевших снизилось на 90 процентов, рассказал итальянским и британским СМИ профессор Андреа Кресанти из университета Imperial College London, принимавший участие в эксперименте.

В Во, где 22 февраля зафиксировали первую в Италии смерть от коронавируса, городским органам здравоохранения удалось полностью остановить распространение инфекции.

"Тестирование было крайне важным, оно спасло много жизней", - поделился с журналистами мэр города Джулиано Мартини.

"Тестируйте, тестируйте, тестируйте"

Тедрос Аданом Гебреисус

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Глава ВОЗ советует странам по максимуму тестировать население на коронавирус

На этой неделе Всемирная организация здравоохранения призвала все страны активно тестировать население на коронавирус, следуя примеру Южной Кореи и Тайваня. "Наше основное послание : тестируйте, тестируйте, тестируйте", - сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По словам профессора Андреа Кресанти, в Во Эуганио тестировали всех, включая людей без симптомов. Анализы выявили вирус у 3 процентов населения города. На каждого заразившегося коронавирусом с симптомами оказалось 10 носителей без симптомов. Всех поместили в изоляцию.

"Когда людей протестировали во второй раз, оказалось, что уровень положительных результатов упал на 90 процентов", - сказал эксперт.

Важно, что повторное тестирование выявило по меньшей мере шесть зараженных без симптомов, их поместили в карантин.

"Если бы их не обнаружили, инфекция продолжила бы распространяться", - сказал Андреа Кресанти в интервью британской газете Financial Times.

Хотя всех жителей отдельно взятой страны протестировать невозможно, очень важно тестировать людей без симптомов, вступавших в контакт с известными больными, считает Андреа Кресанти.

Эту практику планируют распространить на весь регион Венето, где будут брать 11 тыс. анализов в день.

Полторы недели национального карантина

В среду в Италии число смертей от коронавируса выросло на 475 за день и составило почти 3 тысячи. Это самый большой скачок с начала истории заболевания.

На Италию приходится почти 36 тысяч случаев COVID-19. 4 тысячи пациентов выздоровели. Италия на втором месте после Китая по степени удара коронавируса.

Италия распространила строгий карантина по всей стране 9 марта. В целях борьбы с распространением вируса людей попросили не выходить из дома. Тем не менее, число смертей в стране продолжает стремительно расти.

Как считает директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, это может быть связано с огромной нагрузкой на систему здравоохранения, которая не справляется с наплывом пациентов, а также с высокой долей пожилого населения в стране.

Коронавирус в мире: что происходит в среду

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