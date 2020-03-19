Кабмин обсудит помощь предприятиям

Заседание состоится в 14 часов, и после него предусмотрена пресс-конференция.

Список отраслей, которым может быть оказана поддержка, Минфин составит в сотрудничестве с Латвийской конфедерацией работодателей, Латвийским союзом свободных профсоюзов, Латвийской торгово-промышленной палатой и другими партнерами, но уже понятно, что это могут быть, в частности, гостиницы и рестораны.

Как уже сообщал RUS TVNET, ранее Кабмин уже принял ряд мер, призванных снизить негативные последствия для экономики из-за распространения коронавируса Covid-19. В частности, правительство решило покрывать больничные работникам предприятий за счет госбюджета, отложить в 2020 году авансовые платежи по подоходному налогу с населения (ПНН) и продлить предпринимателям налоговые каникулы от года до трех.

Также принято решение о поддержке предпринимательства в форме финансовых инструментов.

В Минфине заявили, что все эти меры могут быть обеспечены потому, что до сих пор в Латвии велась ответственная фискальная политика и доходы государства существенно не превышали расходы, поэтому теперь можно использовать средства государственной казны для поддержки предприятий и работников. Поддержка будет обеспечена за счет увеличения бюджетного дефицита.