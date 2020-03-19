В эпицентре вспышки коронавируса впервые не выявлено новых случаев заболевания

В китайском городе Ухань, который считается эпицентром вспышки коронавируса, впервые не зарегистрировано новых случаев заболевания. Об этом сообщает радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения.
Также сообщается, что в материковом Китае за последние сутки выявлено всего 34 заболевших. При этом все новые случаи — завозные.
Общее число подтвержденных случаев инфицирования Covid-19 в Китае достигло 80 928 человек. 70 420 уже выписаны из больниц, 7263 продолжают лечение. Всего из-за вируса в Китае умерли 3245 человек.