Видео ⟩ Ильич расстроен отменой "Евровидение". Его реакция бесценна

"Илю-ю-юха! Ты все равно для нас всех победитель! А-а-а-а!", - подбодрил Ильича товарищ. Но Илья Прусикин лишь молча смотрел в камеру.

Ранее Little Big специально обратились к латвийским поклонникам и попросили слушать их новую сингл Uno. Видеоклип на эту композицию побил все рекорды просмотров клипов конкурсантов на "Евровидение". На данным момент у клипа 35 миллионов просмотров.