Видео ⟩ Ильич расстроен отменой "Евровидения". Его реакция бесценна

Музыкальный конкурс "Евровидение" отменили из-за пандемии коронавируса Covid-19. Хотя многие радовались, что "Пухляш" из клипа Little Big тоже поедет, но не сложилось! Лидер группы Илья Прусикин (Ильич) тоже расстроен.
Друг Прусикина Эльдар Джарахов записал короткий ролик в TikTok с реакцией артиста.
"Когда едешь на "Евровидение", которое отменили", - написал под видео Джарахов.
"Илю-ю-юха! Ты все равно для нас всех победитель! А-а-а-а!", - подбодрил Ильича товарищ. Но Илья Прусикин лишь молча смотрел в камеру.
В TikTok продолжается челлендж группы Little Big в поддержку песни Uno.
Ранее Little Big специально обратились к латвийским поклонникам и попросили слушать их новый сингл Uno. Видеоклип на эту композицию побил все рекорды просмотров клипов конкурсантов "Евровидения". На данным момент у клипа 35 миллионов просмотров.
Снял тик ток с издевательствательствами pic.twitter.com/MJiHmWjFS3— Эльдар Джарахов (@DLGreez) March 18, 2020