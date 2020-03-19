Чт, 19.03.2020
Самозащита медиков критически важна, чтобы потом было кому оказывать помощь врач Алексей Вишняков

Видео ⟩ Ильич расстроен отменой "Евровидения". Его реакция бесценна

Илья Прусикин (Ильич)

ФОТО: https://www.instagram.com/iliyaprusikin/?hl=en

Музыкальный конкурс "Евровидение" отменили из-за пандемии коронавируса Covid-19. Хотя многие радовались, что "Пухляш" из клипа Little Big тоже поедет, но не сложилось! Лидер группы Илья Прусикин (Ильич) тоже расстроен. 

Друг Прусикина Эльдар Джарахов записал короткий ролик в TikTok с реакцией артиста.

"Когда едешь на "Евровидение", которое отменили", - написал под видео Джарахов.

"Илю-ю-юха! Ты все равно для нас всех победитель! А-а-а-а!", - подбодрил Ильича товарищ. Но Илья Прусикин лишь молча смотрел в камеру.

В TikTok продолжается челлендж группы Little Big в поддержку песни Uno. 

Ранее Little Big специально обратились к латвийским поклонникам и попросили слушать их новый сингл Uno. Видеоклип на эту композицию побил все рекорды просмотров клипов конкурсантов "Евровидения". На данным момент у клипа 35 миллионов просмотров. 

Последние новости

НАВЕРХ