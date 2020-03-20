Немного цинично, но все же. Компании, которым пандемия принесла новых клиентов

Латвийское радио 4 сообщает о том, что Министерство экономики с вопросом о том, как быстро можно наладить производство медицинских масок, обратилось к лиепайскому предприятию по производству гигиенических товаров iCotton. Впрочем, следует отметить, что для начала такого производства и приобретения соответствующего оборудования предпринимателям следует вложить свои деньги - нужен долгосрочный план развития, и пока не понятно, будет ли это выгодно.

Возвращаясь к темам, более приближенным к обычному потребителю, следует упомянуть службы доставки еды.

Легко предположить, что люди, находящиеся в 14-дневном карантине после посещения стран из "красного списка" или просто находящиеся в самоизоляции, воспользуются возможностью заказать еду на дом охотнее и чаще, чем они это делают обычно.

И если многие рестораны, вынужденные в связи с чрезвычайной ситуацией отказаться от приема гостей и работающие лишь на доставку с помощью личных курьеров и посредников, понесут убытки, то для сервисов по доставке еды нынешнее положение кажется вполне оптимистичным.

На улицах столицы Латвии в рабочие дни заметно сократилось число пешеходов и автомобилистов. Неизменно лишь одно - всюду снующие велосипедисты - доставщики еды с надписями "Bolt" и "Wolt" на термосумках.

Галерея: Пустые улицы в центре Риги

Для того чтобы выяснить, как обстоят дела у этих компаний, RUS.TVNET связался с представителями данной отрасли.

Специалист по коммуникации Bolt Food подтвердила, что службы доставки еды в настоящий момент переживают растущую популярность, отметив при этом, что не считает, что на это влияет лишь текущая ситуация и чрезвычайная ситуация в стране - по ее словам, платформы продолжают работать для того, чтобы обеспечить высокий спрос.

В то же самое время представитель компании отметила, что в связи с высоким спросом количество трудоустроенных курьеров продолжает расти и предприятие работает для того, чтобы мотивировать вовлечение новых сотрудников.

Отвечая на вопрос о том, как после распространения Covid-19 в нашей стране изменились гастрономические пристрастия латвийцев, в Bolt Food отметили, что разнообразие заказываемой еды изменилось, однако привычная "комфортная пища" (сбалансированная еда, а не фастфуд) среди наших сограждан все равно остается самой предпочтительной.

Чаще всего клиенты выбирают доставку из ресторанов, которые находятся недалеко от их дома - это позволяет сократить время доставки.

Служба доставки еды Wolt, судя по полученной RUS.TVNET информации, не имеет своего представителя по коммуникации в Латвии, поэтому некоторые их ответы ориентированы на весь европейский рынок. Как они уверяют, несмотря на то, что многие убеждены в том, что повсеместный карантин существенно увеличил их прибыль, на самом деле это не так.

"На прошлой неделе в некоторых странах наблюдался рост, а в некоторых, наоборот, заказов было меньше, чем раньше. Однако начало этой недели в странах Балтии и еще в 20 странах, где мы осуществляем свою коммерческую деятельность, для нас было немного более напряженным, чем обычно. Скорее всего, это связано с тем, что люди работают из дома и вместо того, чтобы идти на бизес-ланч, заказывают еду на дом", - указали представители предприятия.

При этом в Wolt рассказали, что новых курьеров ищут в обычном режиме - рабочих рук хватает, но новые коллеги всегда приветствуются.

Отвечая на вопрос, как в связи с карантином поменялись пищевые привычки латвийцев, международный представитель Wolt ответил, что в обычных обстоятельствах наши сограждане очень любили азиатскую и вегетарианскую еду, однако в нынешней "тревожной ситуации безопасность важнее мониторинга".

Спасибо всем, кто работает и делает наше существование более конфортным!