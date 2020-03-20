Немного цинично, но все же. Компании, которым пандемия принесла новых клиентов

Никто не рад распространению по всему миру нового коронавируса Covid-19 и режиму чрезвычайной ситуации. Многие жители страны остались заточенными в собственных квартирах из-за карантина и самоизоляции, другие и вовсе лишились работы. В тяжелой ситуации также оказались многие предприниматели, но есть и те, кто продолжает оставаться на плаву.
Из-за чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса Covid-19 в Латвии на время массово закрываются рестораны, магазины, места отдыха, центры обслуживания клиентов различных компаний, отменены все публичные мероприятия и т. д.
Галерея: В центре Риги закрываются магазины, людей призывают соблюдать безопасность
Многие компании перевели своих сотрудников на дистанционную работу из дома (и это правильно - #ОстаньсяДома!), другие вынуждены проводить время в неоплачиваемом отпуске или вовсе остались безработными.
Логично, что в таких условиях многие предприниматели понесут серьезные убытки.
Мы оставим анализ экономических последствий от распространения нового коронавируса Covid-19 аналитикам и расскажем о некоторых компаниях, бизнес которых в сегодняшней ситуации пока не только не понес убытки, но и привлек новых клиентов.
Практически каждая статья о том, чем заняться на карантине, когда многим запрещено или не рекомендуется покидать свое жилище, начинается с совета пересмотреть любимые фильмы, насладиться кинопремьерами и недавно вышедшими сериалами. И почти всегда в этом ключе упоминается Netflix - американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа.
Платформа Netflix, абонентская плата на которой начинается от 7,99 евро в месяц, популярна во всем мире - в том числе и в Латвии.
По данным англоязычного интернет-издания о стартапах и интернет-бизнесе TechCrunch, в Италии, где вспышка коронавируса стала самой масштабной в Европе, первоначальная установка приложения Netflix увеличилась на 57%. В Испании, где количество заразившихся также стремительно растет, этот показатель увеличился на 34%.
Данных, насколько выросло потребление и увеличилось количество абонентов в Латвии, нет, однако понятно, что Netflix и другие подобные платформы новых клиентов получили в том числе и в лице жителей нашей страны.
Впрочем, для экономики Латвии плюсов в этом нет - пока в нашей стране не введен цифровой налог, крупные зарубежные интернет-платформы получают свою прибыль, но не платят налоги. Согласно данным СГД, четыре "цифровых гиганта" - Google, Facebook, Spotify un Netflix - от латвийских потребителей в 2019 году получили более 100 млн евро.
Еще одной компанией, которую немного цинично можно назвать "выигравшей на коронавирусе", является крупнейшая в мире платформа электронной коммерции Amazon. По данным The Wall Street Journal, Amazon планирует нанять в США 100 000 дополнительных сотрудников, поскольку во многих странах рекомендуется оставаться дома, люди учатся реорганизовывать свою жизнь, и как следствие - меняют свои покупательские привычки.
Онлайн-покупки растут беспрецедентными темпами, в связи с чем компания даже повышает зарплату всем сотрудникам - на 2 доллара в час в США, на 2 фунта в час в Великобритании и на 2 евро в час в Европе.
По данным исследования, проведенного Latvijas pasts совместно с агентством маркетинговых исследований Kantar в ноябре 2019 года, покупки на платформе Amazon совершают 10% латвийцев.
Если говорить о Латвии, то коронавирус может стать новым витком развития и для латвийского предприятия Tonus Elast, которое недавно начало выпускать медицинские защитные маски. Правда, сами представители компании это называют "социальным проектом", а не предпринимательством - производство не может обеспечить большие объемы, все заказы уходят в Лиепайскую думу.
Латвийское радио 4 сообщает о том, что Министерство экономики с вопросом о том, как быстро можно наладить производство медицинских масок, обратилось к лиепайскому предприятию по производству гигиенических товаров iCotton. Впрочем, следует отметить, что для начала такого производства и приобретения соответствующего оборудования предпринимателям следует вложить свои деньги - нужен долгосрочный план развития, и пока не понятно, будет ли это выгодно.
Возвращаясь к темам, более приближенным к обычному потребителю, следует упомянуть службы доставки еды.
Легко предположить, что люди, находящиеся в 14-дневном карантине после посещения стран из "красного списка" или просто находящиеся в самоизоляции, воспользуются возможностью заказать еду на дом охотнее и чаще, чем они это делают обычно.
И если многие рестораны, вынужденные в связи с чрезвычайной ситуацией отказаться от приема гостей и работающие лишь на доставку с помощью личных курьеров и посредников, понесут убытки, то для сервисов по доставке еды нынешнее положение кажется вполне оптимистичным.
На улицах столицы Латвии в рабочие дни заметно сократилось число пешеходов и автомобилистов. Неизменно лишь одно - всюду снующие велосипедисты - доставщики еды с надписями "Bolt" и "Wolt" на термосумках.
Галерея: Пустые улицы в центре Риги
Для того чтобы выяснить, как обстоят дела у этих компаний, RUS.TVNET связался с представителями данной отрасли.
Специалист по коммуникации Bolt Food подтвердила, что службы доставки еды в настоящий момент переживают растущую популярность, отметив при этом, что не считает, что на это влияет лишь текущая ситуация и чрезвычайная ситуация в стране - по ее словам, платформы продолжают работать для того, чтобы обеспечить высокий спрос.
В то же самое время представитель компании отметила, что в связи с высоким спросом количество трудоустроенных курьеров продолжает расти и предприятие работает для того, чтобы мотивировать вовлечение новых сотрудников.
Отвечая на вопрос о том, как после распространения Covid-19 в нашей стране изменились гастрономические пристрастия латвийцев, в Bolt Food отметили, что разнообразие заказываемой еды изменилось, однако привычная "комфортная пища" (сбалансированная еда, а не фастфуд) среди наших сограждан все равно остается самой предпочтительной.
Чаще всего клиенты выбирают доставку из ресторанов, которые находятся недалеко от их дома - это позволяет сократить время доставки.
Служба доставки еды Wolt, судя по полученной RUS.TVNET информации, не имеет своего представителя по коммуникации в Латвии, поэтому некоторые их ответы ориентированы на весь европейский рынок. Как они уверяют, несмотря на то, что многие убеждены в том, что повсеместный карантин существенно увеличил их прибыль, на самом деле это не так.
"На прошлой неделе в некоторых странах наблюдался рост, а в некоторых, наоборот, заказов было меньше, чем раньше. Однако начало этой недели в странах Балтии и еще в 20 странах, где мы осуществляем свою коммерческую деятельность, для нас было немного более напряженным, чем обычно. Скорее всего, это связано с тем, что люди работают из дома и вместо того, чтобы идти на бизес-ланч, заказывают еду на дом", - указали представители предприятия.
При этом в Wolt рассказали, что новых курьеров ищут в обычном режиме - рабочих рук хватает, но новые коллеги всегда приветствуются.
Отвечая на вопрос, как в связи с карантином поменялись пищевые привычки латвийцев, международный представитель Wolt ответил, что в обычных обстоятельствах наши сограждане очень любили азиатскую и вегетарианскую еду, однако в нынешней "тревожной ситуации безопасность важнее мониторинга".
Спасибо всем, кто работает и делает наше существование более конфортным!
Напомним, в связи с распространением Covid-19 в Латвии с 13 марта по 14 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Распространение коронавируса по всему миру приравнено к пандемии.