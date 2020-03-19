На границе Литвы и Польши не осталось очередей грузовиков

"Причина в том, что сейчас при въезде в Польшу лишь водители польских грузовиков обязаны заполнять анкеты и лица, постоянно проживающие в Польше. Поляки начали измерять температуру в трех пунктах, установленных по дороге, поэтому весь поток абсорбировался за ночь", – сказал BNS представитель по связям с прессой Государственной службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рокас Пукинскас.

По его словам, на литовско-белорусской границе очереди также сократились – по данным на 7 часов на КПП Медининкай –Каменный Лог въезда в Литву ожидали около 300 грузовых автомобилей – почти вполовину меньше, чем в среду утром. Въезда в Литву ожидают 60 грузовиков.