Опубликован список рейсов, которыми латвийцы могут вернуться домой

Список опубликован на сайте Минсообщения на нескольких языках. В случае, если нужна дополнительная информация, следует связаться с конкретным перевозчиком.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в своем Twitter выразил благодарность всем задействованным сторонам в вопросе возвращение латвийцев домой, и назвал это крупнейшей операцией по репатриации в истории Латвии.

Как известно, на границе Германии и Польши образовалась огромная очередь жителей стран Балтии, которые не могли пройти границу из-за введенного в Польше карантина.