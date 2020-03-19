Чт, 19.03.2020
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Опубликован список рейсов, которыми латвийцы могут вернуться домой

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Министерство сообщения опубликовало список коммерческих рейсов - паромных и авиа, которыми застрявшие за границей жители Латвии могут вернуться домой. 

Список опубликован на сайте Минсообщения на нескольких языках. В случае, если нужна дополнительная информация, следует связаться с конкретным перевозчиком. 

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в своем Twitter выразил благодарность всем задействованным сторонам в вопросе возвращение латвийцев домой, и назвал это крупнейшей операцией по репатриации в истории Латвии. 

Как известно, на границе Германии и Польши образовалась огромная очередь жителей стран Балтии, которые не могли пройти границу из-за введенного в Польше карантина. 

ФОТО: скриншот

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