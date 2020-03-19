Менеджер Бриедиса: "Это будет самая дорогая подготовка к бою за всю карьеру Майриса"

Напомним, что финал второго сезона Всемирной суперсерии бокса в первой весовой категории (до 90,7 кг) перенесён с 21 марта на 16 мая.

Изначально планировалось, что уже в эту субботу в "Арена Рига" соберётся толпа зрителей, жаждущих увидеть бой между Бриедисом и кубинским боксёром Юньером Дортикосом.

"Сейчас много неясностей по поводу того, как будут прогрессировать события, учитывая, что всё меняется даже не по дням, а по часам", - сказал Зепс.

В связи с распространением коронавируса, в Латвии, как и других странах мира, принято решение перенсти спортивные мероприятия или отменить их вовсе.

"По сути, цикл подготовки нужно начинать сначала", - сказал менеджер Бриедиса, который представляет боксёра уже многие годы.

"База физической подготовки уже заложена, и её нужно держать на уровне, чтобы проделанная работа не стала напрасной. Это также позволит добиться лучшей формы к самому бою", - продолжил Зепс.

"Но работу со спарринг-партнёрами придётся проделывать абсолютно заново, это понятно", - отметил менеджер.

Зепс рассказал, что на этой и следующей неделях Бриедис будет тренироваться в лёгком режиме. "Сейчас две недели условно свободные. Майрис разгонит кровь, но физическая нагрузка будет совсем лёгкой", - сказал Зепс.

"На эти две недели план выйти на улицу побегать. Это будет больше лёгкая физическая подготовка, чем боксёрские тренировки", - поведал о планах менеджер боксёра.

Тренеры Бриедиса уверены, что латвийский боксёр сможет достигнуть вершины физической подготовки к 16 мая, когда запланирован бой.

"Самая тяжёлая работа начнётся с 30 марта. Тренерский штаб рассчитал, что времени будет достаточно, чтобы на уже имеющейся физической базе снова поднять Майриса вверх до самого пика", - продолжал Зепс.

Латвийский боксёр всегда берёг своё здоровье, поэтому особо осторожен и сейчас, во время развернувшейся пандемии. Бриедису предоставилась возможность тренироваться, изолировавшись от остальных.

"Майрис тренируется в закрытых местах, которые не доступны общественности. Ему доступен отдельный спортивный зал, где нет других посетителей. Тоже самое относится и к тренажёрному залу. Понятно, что сейчас в бассейн он не ходит", - подробнее о местах тренировок рассказал менеджер.

Зепс не скрывает, что в финансовом плане эта подготовка будет самой дорогой за всю карьеру Бриедиса, так как нужно будет заново приглашать партнёров по спаррингу.

"Да, без вариантов - это будет самая затратная подготовка в плане финансов. В принципе, необходимо повторить самый дорогой этап лагеря, то есть спарринги", - сказал Зепс.

Более точные подсчёты ещё не проводились, но расходы могут достигнуть нескольких десятков тысяч евро, которые придётся платить со своего кармана.