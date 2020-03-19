В России первый умерший от Covid-19

"Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии", - заявили в штабе. Сообщается, что у женщины был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет второго типа, атеросклероз, гипертоническая болезнь сердца.

Женщину 13 марта доставили в частную клинику, три дня спустя - в инфекционную больницу № 2.