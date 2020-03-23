В Лондоне от Covid-19 умер латвиец

Как сообщает Panorāma, информацию о смерти латвийца в Лондоне от Covid-19 подтвердила семья мужчины. У мужчины появился кашель с кровью и повысилась температура тела, его госпитализировали 16 марта, в понедельник. В четверг он скончался. В документах, выданных семье, написано, что причина смерти - Covid-19 и пневмония.

В интервью LTV родственники мужчины рассказали, что он не путешествовал, только ходил в магазин и гулял рядом с домом. Родственники допускают, что он мог заразиться в супермаркете.

Близкие сообщили, что у мужчины ранее были проблемы со здоровьем, Covid-19 усугубил ситуацию, мужчина не мог нормально дышать. На вопрос, соблюдал ли мужчина предосторожность, его родственница указала, что ей об этом не известно, так как он никому не рассказывал о проблемах со здоровьем. После госпитализации он даже не позвонил родне, чтобы что-то сказать.