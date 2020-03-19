Чт, 19.03.2020
Алкоголь для меня был анестезией, таблеткой от жизни. Олег, Анонимный Алкоголик
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Другие виды
  • Делают скворечники, чеканят бумагу и закупаются. Чем заняты звёзды спорта на карантине?

Делают скворечники, чеканят бумагу и закупаются. Чем заняты звёзды спорта на карантине?

Из-за эпидемии коронавируса почти все спортивные турнира на планете находятся на временной паузе. Сами спортсмены соблюдают карантин, но стараются не унывать и совмещают тренировки в домашних условиях с крайне необычными занятиями.

Александр Овечкин закупает много продуктов и гуляет с семьей

Артемий Панарин сколотил скворечник. Возможно, это единственный трофей, который в этом году поднимет над головой хоккеист

Футболист "Челси" Тэмми Абрахам чеканит дифицитную туалетную бумагу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chelsea FC (@chelseafc) on

А вот бразилец Фелипе Мело обошёлся с туалетной бумагой куда более дерзко и "уничтожил" рулон в подкате

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by felipe (@felipemelo) on

Не все любит "тренироваться" в одиночестве. Дуглас Коста нашёл решение этой проблеме и поиграл в мяч со своим питомцем

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ⚡️DC11⚡️ Fé Em Deus (@douglascosta) on

Некоторым всё-таки удалось добраться до футбольного поля. На видео видно, как невеста украинца Александра Зинченко делает скидки под удар футболисту "Манчестер Сити"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vlada (@v.lada_sedan) on

Тренировки тренировками, но и про отдых не стоит забывать. Только посмотрите какой танец разучил футболист "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Perrie Edwards ✌️🌻 (@perrieedwards) on

Игрок "Ювентуса" Сами Хедира показал результаты своего обучения игры на пианино. Неплохо за два дня!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sami Khedira (@sami_khedira6) on

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова пытается совместить тренировки и поход в супермаркет

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova) on

Не потерять форму польскому футболисту Роберту Левандовски активно помогает его двухлетняя дочь Клара

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Robert Lewandowski (@_rl9) on

Последние новости

НАВЕРХ