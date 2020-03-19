Делают скворечники, чеканят бумагу и закупаются. Чем заняты звёзды спорта на карантине?

Из-за эпидемии коронавируса почти все спортивные турнира на планете находятся на временной паузе. Сами спортсмены соблюдают карантин, но стараются не унывать и совмещают тренировки в домашних условиях с крайне необычными занятиями.
Александр Овечкин закупает много продуктов и гуляет с семьей
Staying home? Only with the food around #Ovi pic.twitter.com/OZ7f8ZMhVN— G_alena13 (@Alena13G) March 18, 2020
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