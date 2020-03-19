Все меры поддержки в связи с Covid-19 внесут в один закон

Планируется, что проект рассмотрит в четверг правительство, а окончательное решение примет Сейм.

Цель законопроекта - установить меры по устранению угрозы государству, особые механизмы поддержки, а также кризисные расходы, прямо связанные с ограничением распространения Covid-19.

Предполагается, что Кабинет министров установит отрасли, нуждающиеся в поддержке. Из законопроекта следует, что предприятия этих отраслей будут иметь право просить о продлении срока уплаты налогов. Заявление должно быть подано не позже чем через два месяца после наступления срока платежа или дня вступления закона в силу. Служба государственных доходов (СГД) будет иметь право распределить налоговый платеж или отложить его на срок до трех лет, учитывая историю сотрудничества конкретного налогоплательщика с СГД. Информация о предприятии, договорившемся об отсрочке в уплате налогов, не будет размещена в базе налоговых должников.

Также предусмотрено, что за 2020 год не вносятся авансовые выплаты подоходного налога с населения (ПНН) субъектами хозяйственной деятельности.

Предусмотрено, что государственные и муниципальные учреждения и предприятия на время действия закона могут освободить от арендной платы или уменьшить ее для предприятий из затронутых кризисом отраслей. В случае, если в этих отраслях работодатель не обеспечивает работника работой, зарплата работника будет компенсирована в размере до 75%, но не более 700 евро.