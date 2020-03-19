"Бешенство матки", лечение у Фрейда и изгнание: история свекрови Елизаветы II

"Главная святая Букингемского дворца" принцесса Алиса является мамой Филиппа и свекровью Елизаветы II. Но вы слышали о такой?
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"Безумная родственница королевы", "Первая сексуально озабоченная в Букингемском дворце" - гласят немногочисленные заголовки статей о ней.
Она не была святой, хотя в своё время именно так её прозвали журналисты The Guardian. Кстати, да и курила Алиса много и до самой смерти 5 декабря 1969-го.
"Я родилась в Виндзорском замке. Королева Виктория присутствовала при моём рождении. Но все считали меня умственно отсталой и отправили в лечебницу. Психиатрическую. Меня лечил там сам Зигмунд Фрейд. Он был недобрым человеком", - слова Алисы в интервью 1967 года, ставшие сенсацией.
В тишине
Алиса Баттенберг родилась 25 февраля 1885 года. При рождении была сама королева Виктория - её прабабушка. Девочка плохо реагировала на слова окружающих, а сама заговорила поздно и невнятно: её сразу же отправили к придворному врачу. Диагноз: слабослышащая, практически глухая.
Благодаря родным девочка смогла научиться читать по губам и весьма внятно говорить на немецком, английском, французском, а затем ещё и прибавился греческий язык.
От ухажёров у Алисы не было отбоя. В 1902 году на коронации Эдуарда VII (прадедушки Елизаветы II) она познакомилась с греческим принцем Андреем. Красивый мужчина высокого роста со светлыми волосами и серо-зелёными глазами являлся одним из самых завидных женихов.
Алиса тоже была хороша собой, весела, учтива, даже несмотря на то, что плохо слышала, очень любила танцевать. Это была любовь с первого взгляда. Поженились они 6 октября 1903 года. Ей было 18, ему - 21. Однако именно он стал причиной её несчастий. Частенько вместо того, чтобы лишний раз обнять супругу, Андрей предпочитал общество других дам.
Мужу принцессы Алисы пришлось бежать из страны, поэтому они оказались во Франции, где их ждала Мари Бонапарт.
"Бешенство матки"
Родственница Наполеона Бонапарта выделила семье брата мужа гостевой дом на территории своего особняка. По вечерам в главной гостиной Мари собирались её друзья. В том числе - Зигмунд Фрейд.
Фрейд с Мари занимались исследованием проблемы женской сексуальности и сексуального удовлетворения. Для женщины этот вопрос был делом всей жизни - свой первый оргазм она смогла испытать только в 48 лет.
Бонапарт и Фрейд искали любую проблему в сексуальной неудовлетворённости. Они тут же решили, что этот недуг и у принцессы Алисы. Она была очень нервной, часто подвергалась приступам истерии. Но она столько всего пережила!
Супруг Алисы, принц Андрей, перестал интересоваться женой, потому поддакивал профессору, чтобы её госпитализировали. Это была лишь возможность избавиться от жены.
Алису увезли в одну из психиатрических клиник под Швейцарией. Там она была на особом жестоком положении: "лечили" электрошоком, облучали её яичники рентгеновскими лучами, часами держали в ледяной воде. Все для того, чтобы вызвать менопаузу и снизить либидо. Зигмунд Фрейд, взявший под личный контроль пациентку голубых кровей, написал в её истории болезни: "Бешенство матки".
"Он был жестоким, очень жестоким человеком", - вспоминала позднее Алиса. Женщина предприняла несколько попыток побега, но неудачно. Провела она там ещё два с половиной года.
Изгнание
После свадьбы сына Филиппа принцесса Алиса вернулась в Афины.
Свадьба сына стала последним мероприятием в её жизни, где она была замечена в вечернем наряде. Оставшиеся 22 года жизни принцесса проходила в сером монашеском платье и платке.
Алиса продала последние украшения и основала Монашеский орден - сестринскую обитель Марфы и Марии. Она жила в скудно обставленной двухкомнатной квартире и была работницей местного отделения Красного креста.
Свои последние годы принцесса, которую по ошибке признали невменяемой, была в полном сознании и адекватности, но физически ослабла - всю пищу, что ей присылали родные, она отдавала нуждающимся. Себе - только малую часть.Стоит отметить, что Алиса очень много курила и не стала отказывать себе в порции столового вина за ужином.
В 1967 году в Греции из-за переворота было опасно оставаться жить. Кто забеспокоился о судьбе Алисы? Её невестка - Елизавета II. Алису доставили во дворец и поселили на верхнем этаже в небольшой комнате. Женщина её почти не покидала.
Чаще всех к Алисе заглядывала 17-летняя внучка - Анна.
Принц Филипп появлялся у матери намного реже. Ему было стыдно, что он верил отцу и тоже считал её полубезумной. К счастью, принц успел извиниться перед матерью, услышав в ответ только тёплые слова.
Принцесса Алиса скончалась 5 декабря 1969 года. Её похоронили в церкви Святой Марии Магдалины в Иерусалиме. При жизни не знакомый со своей прабабушкой принц Уильям однажды сказал: "Её история - предмет большой гордости для всей моей семьи".