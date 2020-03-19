"Бешенство матки", лечение у Фрейда и изгнание: история свекрови Елизаветы II

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"Безумная родственница королевы", "Первая сексуально озабоченная в Букингемском дворце" - гласят немногочисленные заголовки статей о ней.

Она не была святой, хотя в своё время именно так её прозвали журналисты The Guardian. Кстати, да и курила Алиса много и до самой смерти 5 декабря 1969-го.

"Я родилась в Виндзорском замке. Королева Виктория присутствовала при моём рождении. Но все считали меня умственно отсталой и отправили в лечебницу. Психиатрическую. Меня лечил там сам Зигмунд Фрейд. Он был недобрым человеком", - слова Алисы в интервью 1967 года, ставшие сенсацией.

В тишине

Алиса Баттенберг родилась 25 февраля 1885 года. При рождении была сама королева Виктория - её прабабушка. Девочка плохо реагировала на слова окружающих, а сама заговорила поздно и невнятно: её сразу же отправили к придворному врачу. Диагноз: слабослышащая, практически глухая.

Благодаря родным девочка смогла научиться читать по губам и весьма внятно говорить на немецком, английском, французском, а затем ещё и прибавился греческий язык.

От ухажёров у Алисы не было отбоя. В 1902 году на коронации Эдуарда VII (прадедушки Елизаветы II) она познакомилась с греческим принцем Андреем. Красивый мужчина высокого роста со светлыми волосами и серо-зелёными глазами являлся одним из самых завидных женихов.

Алиса тоже была хороша собой, весела, учтива, даже несмотря на то, что плохо слышала, очень любила танцевать. Это была любовь с первого взгляда. Поженились они 6 октября 1903 года. Ей было 18, ему - 21. Однако именно он стал причиной её несчастий. Частенько вместо того, чтобы лишний раз обнять супругу, Андрей предпочитал общество других дам.

Мужу принцессы Алисы пришлось бежать из страны, поэтому они оказались во Франции, где их ждала Мари Бонапарт.

"Бешенство матки"

Родственница Наполеона Бонапарта выделила семье брата мужа гостевой дом на территории своего особняка. По вечерам в главной гостиной Мари собирались её друзья. В том числе - Зигмунд Фрейд.

Фрейд с Мари занимались исследованием проблемы женской сексуальности и сексуального удовлетворения. Для женщины этот вопрос был делом всей жизни - свой первый оргазм она смогла испытать только в 48 лет.