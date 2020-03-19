Чт, 19.03.2020
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ДТП в Юрмале: Mercedes врезался в жилой дом и загорелся

ФОТО: скриншот видео

В Юрмале водитель Mercedes из-за подрезавшего его Volvo врезался в двухэтажный жилой дом. После столкновения автомобиль загорелся, сообщает телеканал TV3.

Авария произошла еще в понедельник, 16 марта, на перекрестке проспекта Стрелниеку и ул. Кронвалда в Пумпури. По словам одного из очевидцев, экс-начальника полиции Артиса Велшса, на указанном участке ДТП происходят регулярно.

ФОТО: скриншот

"Был во дворе с детьми, услышал грохот. Разумеется, побежали смотреть, можем ли чем-то помочь. Тогда и констатировали, что столкнулись Mercedes и Volvo. Водитель, который был еще в шоке, пояснил, что ехал по проспекту Стрелниеку на зеленый сигнал светофора, как вдруг откуда ни возьмись по направлению к станции вылетела машина, произошло столкновение", - рассказывает Велшс.

ФОТО: скриншот

Оба водители серьезно не пострадали, однако были осмотрены медиками. Тем временем на место ДТП пришлось вызывать пожарных - под Mercedes вскоре произошло возгорание, которое перекинулось на жилой дом. Восстановить подачу электроэнергии для жильцов удалось только глубоким вечером. 

По словам Велшса, Mercedes восстановлению уже не подлежит. 

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