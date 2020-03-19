В Валмиере тоже открылся пункт для сдачи анализов на Covid-19

Чтобы сдать оплачиваемые государством анализы на Covid-19, нужно позвонить по номеру 8303. Но при условии, что человек был за границей и в течение 14 дней с момента возвращения у него появились легкие симптомы - повышенная температура, кашель, воспаление горла, пишет LETA.

Также это касается тех, кого Центр профилактики и контроля заболеваний указывает как контактную персону и находиться на карантине, и у кого в течение 14 дней появились симптомы заболевания.

Если кто-то хочет сдать анализы в частном порядке, у человека нет симптомов, надо звонить по номеру 20 030 006 или 20033722, и записаться на платный анализ.