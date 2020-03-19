Paēdušai Latvijai призывает жертвовать еду. Из-за Covid-19 просьб о помощи стало больше

Latvijas Samariešu apvienība призывает предприятия пожертвовать продукты долгого хранения для продовольственного банка Paēdušai Latvijai.
Руководитель Paēdušai Latvijai Агита Краукле призывает жертвовать различные крупы, муку, масло, консервы, сахар, соль, сухой бульон.
Paēdušai Latvijai уже получило много новых просьб о помощи от людей, которые в результате чрезвычайной ситуации в стране остались без работы и доходов, и не могут приобрести еду для своей семьи.
Продовольственный банк сейчас работает над тем, чтобы помочь максимальному числу попавших в сложное положение людей, однако, ресурсы не безграничны.
Пакеты с едой выдают попавшим в сложную ситуацию семьям с детьми, пожилым людям и людям с инвалидностью, у кого низкие доходы и нет статуса малообеспеченного или нуждающегося. Пакеты с продовольствием собирают из того, что жертвуют предприятия и частные лица.