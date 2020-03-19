Paēdušai Latvijai призывает жертвовать еду. Из-за Covid-19 просьб о помощи стало больше

Руководитель Paēdušai Latvijai Агита Краукле призывает жертвовать различные крупы, муку, масло, консервы, сахар, соль, сухой бульон.

Paēdušai Latvijai уже получило много новых просьб о помощи от людей, которые в результате чрезвычайной ситуации в стране остались без работы и доходов, и не могут приобрести еду для своей семьи.

Продовольственный банк сейчас работает над тем, чтобы помочь максимальному числу попавших в сложное положение людей, однако, ресурсы не безграничны.

Пакеты с едой выдают попавшим в сложную ситуацию семьям с детьми, пожилым людям и людям с инвалидностью, у кого низкие доходы и нет статуса малообеспеченного или нуждающегося. Пакеты с продовольствием собирают из того, что жертвуют предприятия и частные лица.