Covid-19: один детсад закрыт. В другом - на самоизоляции группа и воспитатели

Из-за того, что член семьи работника балдонского детского сада Vaverite был в прямом контакте с больным Covid-19, до апреля детский сад закрыт. В Озолниеки - на самоизоляцию по этой же причине отправлена одна группа и воспитатели.
Балдоне
С 23 марта в Vaverite будет работать дежурная группа, сообщила агентству LETA исполнительный директор Балдонской краевой думы Татьяна Тихоненко. Она сказала, что информация о контакте с больным была получена в среду и сразу же был издан приказ о закрытии образовательного учреждения.
Тихоненко сообщила, что связалась с Центром профилактики и контроля заболеваний, где ей подтвердили, что после дезинфекции помещения детсада будут безопасны для детей.
Вышеупомянутый сотрудник является работником администрации и по большей части контактировал со своими коллегами в администрации учреждения.
Принимая во внимание недовольство родителей тем, что детсад закрыт, после проведения дезинфекции с 23 марта работу в нем начнет дежурная группа. В то же время, по словам Тихоненко, на этой неделе посещение детсада значительно снизилось - из примерно 250 детей в среду пришли только несколько десятков.
Озолниеки
В детском саду Zīlīte в Озолниеки детям и воспитателям одной группы установлен режим самоизоляции - у члена семьи одного из детсадовцев обнаружен Covid-19, сообщила руководитель Zīlīte Лаура Клегере-Дортане.
Ребенок посещал сад на прошлой неделе в течение нескольких дней. На этой неделе поступила информация, что у члена семьи малыша - Covid-19. Его родители были за границей, однако, на тот момент в той стране не было Covid-19. В общей сложности в группе 18 детей, но на самоизоляции - меньше, так как не все посещали садик.
Как сообщалось ранее, Covid-19 в Латвии подтвержден у 86 человек, среди них - ребенок, посещавший детский сад Saimīte в Пиньки.